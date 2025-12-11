Mudanya'da çamlık yangını büyümeden söndürüldü

Güzelyalı Burgaz Mahallesi'nde hızlı müdahale

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Burgaz Mahallesi Meraaltı Sokak yakınlarındaki çamlık alanda yangın çıktı.

Çevrede yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hızla itfaiyeye bildirdi. Ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangın, geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikat sürüyor.

