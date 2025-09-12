Erzurum'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 ay süren takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenledi

Erzurum'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soruşturma, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

Operasyonu yürüten birim, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriydi. Ekipler kent merkezinde tefecilik suçunun önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında yürütülen 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonrasında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda senet, çek ve tapu belgesi ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 2'si serbest bırakıldı.

