Erzurum'da "Tip1 Diyabetli Çocuklar ve Aileleri Eğitimi" düzenlendi

Erzurum'da, diyabet hastalığı bulunan çocukların durumlarının görüşülmesi amacıyla "Tip1 Diyabetli Çocuklar ve Aileleri Eğitimi" programı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programın odağı: Tedavi, beslenme ve aile eğitimi

Programda Tip1 diyabet tedavisinde güncel konular ve yenilikler ile beslenme planlaması, karbonhidrat sayımı ve yağlı proteinli öğünlerin yönetimi konularında bilgiler paylaşıldı.

Prof. Dr. Şükrü Hatun: "Tip1 diyabetlilerin dünyası benzersiz"

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Hatun, etkinlikte yaptığı konuşmada Tip1 diyabetlilerin dünyasının benzersiz olduğunu belirtti. Hatun, "Bir problemle uğraşırken yeni dünya yaratmanın mümkün olduğunu" ifade ederek şu değerlendirmeleri paylaştı:

"Tip1 diyabette emek, teknoloji, bilgi, iyimserlik bunlar yan yana geldiği zaman başarılmayacak bir şey yok. Bu bizim yarattığımız örnek, tabii ki sıra dışı bazı faktörler de yan yana geldi. İstanbul'un özellikleri, bize gelen Tip1 diyabetlerin özellikleri, kamu hastanelerindeki sıkışıklığın olmaması gibi ama dünyada bunu yapan yerler var. Örneğin İsveç. Bunun için bunu her aile de başarabilir."

Hatun, Tip1 diyabetin nedenine ilişkin belirsizliklere işaret ederek genlerin rolünü sınırlı bulduklarını ve "genetik bir problem değil" değerlendirmesini paylaştı. Ayrıca Tip1 diyabet sonrası sorumluluğun genellikle annelerin omzuna yüklendiğine dikkat çekti ve ailelerin sıkça sorduğu sorulara değindi: "Bir çocuk Tip1 diyabeti olduktan sonra hemen akla kardeşi de olur mu, ne zaman olur, genetik analiz yaptıralım gibi sorular gelir."

Risk oranları ve tarama yaklaşımı

Hatun, Tip1 diyabette geciktirme amaçlı bir ilacın Amerika'da çıktığını, Türkiye'ye ne zaman geleceğinin bilinmediğini ancak bunun için çabalar olduğunu belirtti. Ayrıca risk oranlarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Bir çocuk Tip1 diyabeti olduğu zaman kardeşi tek yumurta ikizi ise risk yüzde 50'nin altında, çift yumurta ikizi ise yüzde 5-10 arasında, eğer böyle değilse yüzde 5. Bir baba Tip1 diyabetli ise çocuğun olma oranı yüzde 4,1, anne olunca daha az. Hem anne hem baba Tip1 diyabetli ise yüzde 10, ciddi bir şekilde artıyor."

Tip1 diyabetin önlenmesine yönelik daha etkin bir ilaç bulununcaya kadar herkese tarama veya antikor testi önermediğini vurgulayan Hatun, mevcut tahmin algoritmaları ve modellerinin henüz yeterince olgunlaşmadığını kaydetti.

"Tip1'de tedavinin temel direği eğitim"

Hatun, Tip1 tedavisinin temel direğinin eğitim olduğunu vurgulayarak, "Dünyada Tip1 diyabeti kadar eğitimin fark yarattığı başka hiçbir problem yok. Hayatınızı Tip1 diyabetten ibaret, Tip1 diyabetin her şeyi belirlediği bir şekilde yaşamayın. Örneğin çocuk sahibi olmak istiyorsanız olun." ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Çayır ve Koç Üniversitesi Hastanesi Uzman Diyetisyen Tuğba Gökçe söz aldı. Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

