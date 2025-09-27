Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun: 500 Polisle Şehrin Huzuru İçin Seferberlik

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, yaklaşık 500 polisle 13 noktada huzur denetimi yaptı; 12 bölgede umuma açık yerler kontrol edildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 22:05
Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla müdürlük bahçesinde hazır bekleyen tüm birimlerden yaklaşık 500 polis ile geniş çaplı denetim başlattı.

Denetimlerin kapsamı ve uygulama noktaları

Ekipler, asayiş, kamu düzeninin sağlanması, aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 13 noktada huzur denetimi gerçekleştirdi. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik kontroller ise 12 ayrı bölgede yapıldı; denetimlere İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da bizzat eşlik etti.

Karaburun, bütün uygulama noktalarını ziyaret ederek durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet etti, ailelere çalışmaların süreceğini iletti ve çocuklara hediyeler verdi. Aileler de ilgi ve alakadan memnun olduklarını ifade ederek teşekkür etti.

Karaburun'dan vatandaşlara mesaj

Emniyet Müdürü Onur Karaburun gazetecilere yaptığı açıklamada uygulamanın amacını ve kararlılıklarını şöyle özetledi:

'Biz Erzurum'un her noktasında halkımızın hizmetindeyiz. Vatandaşımızın huzur içinde, mutluluk içinde, her günü Erzurum'un daha güvenli olması için sürekli sahada olacağız. Bunun için gayret edeceğiz. Bu azim ve kararlılığımız var. Bu noktada güçlü ve tecrübeli bir kadromuz var. Bizim olmazsa olmazımız, suçluyu, kural tanımazı, kanun tanımazı toplumun içinde ararken, vatandaşımızın da haklarını gözetip nezaketle bu uygulamalarımızı yapmak. Erzurum halkının, hak ve hukuku her noktada bize emanettir. Vatandaşımız müsterih olsun. Vatandaşımız huzurla, rahat içinde, sokaklarımızda, okul çevrelerimizde, okullarımızda hayatlarını sürdürsünler. 24 saat Erzurum Emniyeti onların emrindedir. Biz bir telefon kadar yakınız. 112'yi aradığınız anda polis sizin yanınızda. Bu noktada vatandaşlarımızdan desteklerini ve dualarını bizden esirgememelerini rica ediyorum.'

Karaburun sözlerine şu değerlendirmeyi de ekledi:

'Allah'ın izniyle devletin gücünün yetmeyeceği hiçbir yapı yoktur. Biz her noktada, son nefesimize kadar, gücümüzün son zerresine kadar, sahada olacağız. Okul çevrelerinde, parklarda, bahçelerde, bütün sokaklarda, metruk binalarda polisi daha çok göreceksiniz. Lütfen, tespit ettiğiniz her türlü kuralsızlığı, 112 aracılığıyla bize bildirin. İhbarları bize bildirin. Biz hepsini tek tek değerlendireceğiz ve sonuna kadar vatandaşımızın huzur ve güvenliği için çalışacağız. Buna söz veriyoruz. Bunun azim ve kararlılığındayız. Allah personelimizin ve bizlerin yar ve yardımcısı olsun.'

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, şehrin huzur ve güvenliği için tüm birimlerden yaklaşık 500 polisle denetim yaptı. Karaburun, gazetecilere açıklama yaptı.

