Erzurum Horasan'da Geri Manvra Kazası: Mihriban Sarıkaya Öldü

Erzurum'un Horasan ilçesinde geri manevra yapan bir aracın çarpması sonucu Mihriban Sarıkaya hayatını kaybetti; jandarma soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 18:54
Kaza detayları ve soruşturma

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen kazada, geri manevra yapan bir aracın çarpması sonucu bir kadın yaşamını yitirdi.

Olay, Ardı Mahallesi'nde gerçekleşti. Nizamettin Sarıkaya idaresindeki araç yol kenarında durdu. Aracı kontrol etmek için araçtan inen eşi Mihriban Sarıkaya'ya, geri manevra yapan başka bir araç çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

