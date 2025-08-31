Erzurum Kırmızıtaş Mahallesi'nde Ev Yangını Bitişik Ev ve Ahırlara Sıçradı

Olay yerinde yoğun müdahale sürüyor

Erzurum'un Yakutiye ilçesinin Kırmızıtaş Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü ve bitişikteki ev ile ahırlara sıçradı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ve güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi. Olayla ilgili gelişmeler geldikçe kamuoyu bilgilendirilecek.