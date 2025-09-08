Erzurum Pasinler'de toprak evin damı çöktü: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Pasinler Porsuk Mahallesi'nde toprak evin damının çökmesi sonucu ağır yaralanan anne Dilara Kara yaşamını yitirdi; olayda ölü sayısı 3'e çıktı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 14:11
Olayın ayrıntıları

Erzurum'un Pasinler ilçesi Porsuk Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde toprak evin damının çökmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 4 kişiden annesi Dilara Kara, Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dilara Kara'nın vefatıyla olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kayıplar ve yaralananlar

Kırsal mahallede dün akşam saat 21.00 sularında gerçekleşen olayda, kardeşler Kerimhan (6) ile Sudenaz Kara (11) hayatını kaybetmiş; anneleri ile birlikte 3 kişi yaralı olarak kentteki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, gazetecilere, Pasinler ilçesinde toprak evin damının çökmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

