Erzurum Pasinler'de toprak evin damı çöktü: Ölü sayısı 3'e yükseldi
Olayın ayrıntıları
Erzurum'un Pasinler ilçesi Porsuk Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde toprak evin damının çökmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 4 kişiden annesi Dilara Kara, Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Dilara Kara'nın vefatıyla olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Kayıplar ve yaralananlar
Kırsal mahallede dün akşam saat 21.00 sularında gerçekleşen olayda, kardeşler Kerimhan (6) ile Sudenaz Kara (11) hayatını kaybetmiş; anneleri ile birlikte 3 kişi yaralı olarak kentteki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, gazetecilere, Pasinler ilçesinde toprak evin damının çökmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.