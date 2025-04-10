Erzurum Şehir Hastanesi'nde Normal Doğuma Teşvik Seferberliği

Erzurum Şehir Hastanesi, anne adaylarını normal doğum konusunda bilgilendirmek amacıyla

ebe ve kadın doğum doktorları ile birlikte bir seferberlik başlattı. Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, normal doğumun korkulacak bir durum olmadığı, aksine kutlanması gereken bir süreç olduğunu vurguladı.

Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" çerçevesinde, hastanede stant açan sağlıkçılar, anne adayları ve hasta yakınlarına normal doğumun faydalarını anlattı. Sağlık çalışanları, anne adaylarına broşür dağıtarak hastanedeki ebe polikliniği ve gebe okuluna yönlendirmekte ve normal doğum teşvik edilerek sezaryen oranlarını düşürmeyi amaçlamakta.

Anne ve Bebek Sağlığını Ön Planda Tutma

Başhekim Tör, Sağlık Bakanlığının anne ve çocuk sağlığını öncü bir hedef olarak belirlediğini, bu kapsamda her hafta farklı etkinlikler düzenleyerek normal doğumu özendirmeye çalıştıklarını ifade etti. Tör, normal doğum sayesinde anne ile bebeğin iletişimlerinin hemen sağlandığını, annenin doğum sonrası sütünün hemen geldiğini ve operasyonel risklerin ortadan kalktığını belirtti.

Ölümleri Azaltma Hedefi

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Serap Ejder Apay, eylem planına destek verdiklerini belirterek, ebe eğitimi gibi çeşitli eğitimlerin, anne ve bebek ölümlerini azaltmayı ve sezaryen doğum oranlarını düşürmeyi hedeflediğini açıkladı. Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Yörük ise, kadın doğum doktorları olarak normal doğumu desteklediklerini ve korkuları azaltmak amacıyla eğitimlerin önemini vurguladı.

Sonuç olarak, Erzurum Şehir Hastanesi, anne ve bebek sağlığını korumak ve sezaryen doğum oranlarını azaltmak için önemli bir adım atıyor.

Erzurum Şehir Hastanesinde ebe ve kadın doğum doktorları, anne adayları ve hasta yakınlarını normal doğum hakkında bilgilendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Erzurum Şehir Hastanesinde stant açan ebeler ve kadın doğum doktorları, hasta yakınları ve anne adaylarına normal doğumun faydalarını anlattı.

Erzurum Şehir Hastanesinde ebe ve kadın doğum doktorları, anne adayları ve hasta yakınlarını normal doğum hakkında bilgilendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Erzurum Şehir Hastanesinde stant açan ebeler ve kadın doğum doktorları, hasta yakınları ve anne adaylarına normal doğumun faydalarını anlattı.