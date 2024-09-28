Erzurum'un Tarihi Uzunahmet Tabyası: Yüzyılı Aşan İhtişamı

Uzunahmet Tabyası'nın Tarihçesi

1888-1894 yılları arasında, Sultan 2. Abdülhamid döneminde inşa edilen Uzunahmet Tabyası, Erzurum'un tarihî kale ve savunma yapılarından biridir. Uzunahmet Mahallesi'nin batısında, 2 bin 50 metre rakımda yer alan bu tabya, Deveboynu Geçidi'ni korumak amacıyla inşa edilmiştir.

1. Dünya Savaşı'ndaki Önemi

1. Dünya Savaşı sırasında sıkça yaşanan yoğun bombardımanlar nedeniyle stratejik bir öneme sahip olan bu tabya, İlave Tabya'nın yaklaşık 1 kilometre güneyinde yer alır.

Teknik Özellikleri

Uzunahmet Tabyası, koğuş odalarının üstünde bulunan beşik tonoz ile dikkat çekmektedir. Bu yapı, dışarıdan kalın bir toprak örtüsüyle kaplanarak gizlendiği için hem savunma hem de estetik açıdan önemli bir mimari örnek oluşturur.

Tabyanın Hava Görüntüleri

Tabyanın topçu odalarına, avlunun ortasında bulunan iki rampa aracılığıyla ulaşmak mümkündür. Son dönemde yapılan hava çekimleri ile tabyanın etkileyici görüntüleri gün yüzüne çıkarılmıştır.

Uzunahmet Tabyası, tarihi ve kültürel mirası ile ziyarete açık olup, Erzurum'un geçmişine ışık tutan önemli bir yapıdır.

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde Uzunahmet Mahallesi'nin batısında kalan tepe üzerine inşa edilen Uzunahmet Tabyası, bir asrı aşkın süredir tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde Uzunahmet Mahallesi'nin batısında kalan tepe üzerine inşa edilen Uzunahmet Tabyası, bir asrı aşkın süredir tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde Uzunahmet Mahallesi'nin batısında kalan tepe üzerine inşa edilen Uzunahmet Tabyası, bir asrı aşkın süredir tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde Uzunahmet Mahallesi'nin batısında kalan tepe üzerine inşa edilen Uzunahmet Tabyası, bir asrı aşkın süredir tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde Uzunahmet Mahallesi'nin batısında kalan tepe üzerine inşa edilen Uzunahmet Tabyası, bir asrı aşkın süredir tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde Uzunahmet Mahallesi'nin batısında kalan tepe üzerine inşa edilen Uzunahmet Tabyası, bir asrı aşkın süredir tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde Uzunahmet Mahallesi'nin batısında kalan tepe üzerine inşa edilen Uzunahmet Tabyası, bir asrı aşkın süredir tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde Uzunahmet Mahallesi'nin batısında kalan tepe üzerine inşa edilen Uzunahmet Tabyası, bir asrı aşkın süredir tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde Uzunahmet Mahallesi'nin batısında kalan tepe üzerine inşa edilen Uzunahmet Tabyası, bir asrı aşkın süredir tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde Uzunahmet Mahallesi'nin batısında kalan tepe üzerine inşa edilen Uzunahmet Tabyası, bir asrı aşkın süredir tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde Uzunahmet Mahallesi'nin batısında kalan tepe üzerine inşa edilen Uzunahmet Tabyası, bir asrı aşkın süredir tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde Uzunahmet Mahallesi'nin batısında kalan tepe üzerine inşa edilen Uzunahmet Tabyası, bir asrı aşkın süredir tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde Uzunahmet Mahallesi'nin batısında kalan tepe üzerine inşa edilen Uzunahmet Tabyası, bir asrı aşkın süredir tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde Uzunahmet Mahallesi'nin batısında kalan tepe üzerine inşa edilen Uzunahmet Tabyası, bir asrı aşkın süredir tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde Uzunahmet Mahallesi'nin batısında kalan tepe üzerine inşa edilen Uzunahmet Tabyası, bir asrı aşkın süredir tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde Uzunahmet Mahallesi'nin batısında kalan tepe üzerine inşa edilen Uzunahmet Tabyası, bir asrı aşkın süredir tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.