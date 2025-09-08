Erzurum Valisi Çiftçi: Pasinler'de toprak ev çöktü, 2 çocuk hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, dün akşam saatlerinde Pasinler ilçesinde bir toprak evin damının çökmesi sonucu yaşanan kazada, 6 ve 11 yaşındaki iki kız çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Çiftçi, kazada yaralanan 4 kişilerden birinin, çocukların annesinin, hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi.

Vali Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın dün saat 21.00 sularında ilçeye bağlı Porsuk Mahallesi'nde tek katlı bir evde meydana geldiğini hatırlattı.

Kurtarma çalışmaları ve sağlık durumu

Çiftçi, ilk belirlemelere göre 6 kişinin göçük altında kaldığını belirterek, "3 kişi kendi çabalarıyla göçüğün altından çıkmayı başardılar. Diğer 3 kişiyi de jandarma ekiplerimiz göçüğün altından çıkardı ve kendilerine ilk müdahale yapıldıktan sonra Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesine sevk edildi." dedi.

Yaralıların durumunun kritik olması nedeniyle bazı kişilerin il merkezindeki hastanelere sevk edildiğini belirten Vali Çiftçi, açıklamasında şunları kaydetti:

"6 ve 11 yaşındaki iki kız çocuğumuz maalesef rahmetli oldular. Anneleri de şu anda hastanede yoğun bakımda entübe edilmiş durumda. Onun da durumu maalesef kritik. İnşallah can kaybında herhangi bir artış olmaz diye ümit ediyoruz ama durumunun şu anda kritikliğini koruduğunu ifade etmem gerekiyor."

Çiftçi, ilk tespit ve bulgulara göre yapının hem eski olmasının hem de yağışların etkisiyle dayanamayıp çöktüğünün değerlendirildiğini aktardı.

Kamu kurumları ve ekipler olay yerinde jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarma ve sevk işlemlerini sürdürdü. Vali Çiftçi, gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini belirtti.