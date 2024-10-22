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Es-Sahil Hastanesi, İsrail'in İddialarını Reddetti

Lübnan'daki Es-Sahil Hastanesi, askeri amaçlarla kullanıldığına dair iddiaları yalanladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 16:29
Es-Sahil Hastanesi, İsrail'in İddialarını Reddetti

Es-Sahil Hastanesi Yönetimi İddialara Yanıt Verdi

Lübnan'ın Beyrut kentinin güneyinde yer alan Es-Sahil Hastanesi, İsrail'in, hastanenin askeri amaçlarla kullanıldığına dair yaptığı açıklamaları kesin bir dille yalanladı.

İddialar ve Hastane Yönetiminin Açıklamaları

Hastane yönetimi, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın hastanenin altında gizli bir sığınak tuttuğuna dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Hastanenin Müdürü Mazin Alame, bu haberleri "şoke edici" olarak nitelendirirken, "Lübnan'da hiçbir siyasi partiye ya da dini gruba bağlı olmayan tanınmış bir özel hastaneyiz." dedi.

Hastane Düzensizliğe Karşı Önlem Aldı

Alame, hastanenin 42 yıl önce kurulduğunu ve burada herhangi bir tünel ya da sığınak bulunmasının imkansız olduğunu vurguladı. Ayrıca, hastane binasının bu konuda araştırma yapmak isteyen herkese açık olduğunu belirtti.

Lübnan Ordusu'ndan Güvence Bekleniyor

İsrail'in iddialarının ardından hastanenin geçici olarak kapatıldığını açıklayan Alame, "Lübnan Ordusu bir garanti verirse, hastanemizi yeniden açacağız." şeklinde konuştu.

Hastane Sahibi ve Sendika Açıklamaları

Lübnanlı Milletvekili Fadi Alame de hastanede her türlü askeri faaliyet için uygun bir alan olmadığını ve buranın yalnızca hasta ve yaralılara hizmet veren bir sağlık tesisi olduğunu belirtti. Ayrıca, Lübnan Hastaneler Sendikası da bu durumu kınadı ve gerçek dışı iddialara dayanan tehditleri reddetti.

İsrail Ordu Sözcüsünün İddiaları

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Beyrut'taki bir hastanenin altında Hizbullah liderinin saklandığına dair keşif yaptıklarını iddia etti. Hagari, "Bu sığınakta yüz milyonlarca dolarlık kağıt para ve altın bulunduğu iddia edilmiştir." şeklinde açıklamalarda bulundu.

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