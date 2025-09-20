Esenler'de firari hükümlü ve kaçmasına yardım eden 2 şüpheli yakalandı

Esenler'de hakkında 2 yıl 1 ay cezası bulunan firari K.Y. ve kaçmasına yardım eden M.Y. ile K.Y. gözaltına alındı; şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:14
Operasyon ve gözaltılar

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü K.Y. (37)'nin Esenler'de bir iş yerinde bulunduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, bunun üzerine 18 Eylül'de söz konusu iş yerine operasyon düzenledi. Ekiplerin geldiğini fark eden K.Y. kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sırasında iki şüpheli, görevli polis memuruna mukavemet göstererek K.Y.'nin kaçmasına yardım etti. Hükümlü K.Y., olayın ardından kısa sürede yakalanırken, kaçmasına yardım eden M.Y. (34) ve K.Y. (32) ise ertesi gün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü K.Y., buradaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi. Şüpheliler M.Y. ve K.Y. de "polise mukavemet" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından adliyeye çıkarıldı.

