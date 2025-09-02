DOLAR
Esenler'de Trafikte Yol Tartışması: Motosikletli Darbedildi

Esenler Nene Hatun Mahallesi'nde 1 Eylül'de çıkan trafikte yol tartışmasında Zekeriya A. (19) darbedildi; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:53
Esenler Nene Hatun Mahallesi'nde 1 Eylül'de yaşanan olayda, arkadaşıyla motosikletiyle gezen Zekeriya A. (19), bir sokakta ters yöne girdi.

Yolun karşısından gelen motosiklet sürücüsü C.E. ile Zekeriya A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletten inen sürücüler arasında çıkan kavgada, Zekeriya A.'yı darbeden C.E. motosikletiyle olay yerinden kaçtı.

Yaralanma ve Hastaneye Kaldırılma

Kavgada burnu kırılan Zekeriya A., bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Zekeriya A., emniyete giderek C.E. hakkında şikayette bulundu.

Polisteki İfade

Polisteki ifadesinde Zekeriya A., motosikletli C.E.'nin yanına konuşmak için yaklaştığında burnuna yumruk atıldığını, zanlının başını asfalta vurduğunu anlattı: "Bu esnada C.E.'nin motoruna bindiğini gördüm, sonrasında bayıldım. Kendime geldiğimde yanımda arkadaşım vardı. Olay yerine gelen ambulansla beni hastaneye götürdüler. Tedavim sonucunda kırık olan burnumun eskisi gibi olamayacağını, estetik ameliyat olmam gerektiğini öğrendim. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim."

Kamera Kaydı

Tartışma anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

