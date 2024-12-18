Esenler'in Sokakları Yapay Zeka Destekli 1166 Kamerayla İzlenecek

Esenler Sokakları Yapay Zeka İle İzlenecek
Esenler Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen projede, yapay zeka destekli 1166 kamera ilçenin güvenliğini artırmak için kuruluyor. Okul çevreleri, parklar ve kritik sokaklarda yer alacak kameralarla güvenlik, trafik, yangın ve doğal afetler gibi durumlara anında müdahale edilmesi amaçlanıyor.
Kamera Kurulumu ve İzleme Sistemi
Proje çerçevesinde 90 kamera okullara, 95 park ve bahçelere, 250 kamera ise belirlenen sokaklara yerleştirilecek. Yapay zeka destekli bu kameralar, 24 saat kesintisiz izleme yaparak bir tehdit anında otomatik alarm sistemi ile yetkili birimleri uyaracak. Böylece, güvenlik tehditleri önceden tespit edilip müdahale edilebilecek.
Güvenli Şehir ve Afet Koordinasyon Merkezi
Kameraların izlenebilmesi için, Esenler Güvenli Şehir ve Afet Koordinasyon Merkezi kurulacak. Bu merkez, hem güvenlik hem de acil durumlarla ilgili koordinasyon için kullanılacak. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, projenin şehrin güvenliğini maksimum düzeye çıkarma hedefi taşıdığını ve tüm sokakların aynı sistemle denetleneceğini belirtti.
Projenin Hedefleri
Planlanan projeyle, aşağıdaki hedeflere ulaşılması amaçlanıyor:
- Kamu düzeninin sağlanması ve olaylara hızlı müdahale
- Yaya geçitlerindeki ihlalleri tespit etmek
- Çevre kirliliği ve atık yönetimi ihlallerinin izlenmesi
- Hava kirliliği ve gürültü seviyelerinin izlenmesi
- Doğal afetler ve acil durumlar sırasında etkin izleme
- Trafik yoğunluğunu izlemek ve optimize etmek
Göksu, projenin tamamlanmasıyla birlikte Esenler'in Türkiye'de güvenli şehirlerden biri Esenler'de güvenlik, çevre, trafik, yangın ile doğal afetler gibi olaylara müdahale etmek amacıyla okul çevreleri, park, bahçeler ve sokaklara yapay zeka destekli 1166 kameranın kurulumuna başlandı. Esenler Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığıyla hayata geçirilen proje kapsamında okullara 90, park ve bahçelere 95, emniyetin belirlediği sokaklara 250 olmak üzere 435 noktaya kameralar konulacak. Esenler'de güvenlik, çevre, trafik, yangın ile doğal afetler gibi olaylara müdahale etmek amacıyla okul çevreleri, park, bahçeler ve sokaklara yapay zeka destekli 1166 kameranın kurulumuna başlandı. Esenler Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığıyla hayata geçirilen proje kapsamında okullara 90, park ve bahçelere 95, emniyetin belirlediği sokaklara 250 olmak üzere 435 noktaya kameralar konulacak.
Esenler'de güvenlik, çevre, trafik, yangın ile doğal afetler gibi olaylara müdahale etmek amacıyla okul çevreleri, park, bahçeler ve sokaklara yapay zeka destekli 1166 kameranın kurulumuna başlandı. Esenler Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığıyla hayata geçirilen proje kapsamında okullara 90, park ve bahçelere 95, emniyetin belirlediği sokaklara 250 olmak üzere 435 noktaya kameralar konulacak.
Esenler'de güvenlik, çevre, trafik, yangın ile doğal afetler gibi olaylara müdahale etmek amacıyla okul çevreleri, park, bahçeler ve sokaklara yapay zeka destekli 1166 kameranın kurulumuna başlandı. Esenler Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığıyla hayata geçirilen proje kapsamında okullara 90, park ve bahçelere 95, emniyetin belirlediği sokaklara 250 olmak üzere 435 noktaya kameralar konulacak.