Eski ABD Dışişleri çalışanının söyledikleri kan dondurdu: 4 bin Filistinli çocuğun ölmesi yetmez!

Manhattan'da faaliyet gösteren bir seyyar yiyecek büfesinin Mısır asıllı sahibi İslam Mustafa, Stuart Seldowitz'in, 7 Kasım'dan bu yana yiyecek büfesinde çalışanlara yönelik gerçekleştirdiği Müslüman karşıtı sözlü saldırılar hakkında AA'ya konuştu. Mustafa, 7 yıldır aynı lokasyonda yiyecek büfesi işlettiklerini ve ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirterek, "Bu olayın bireysel olduğunu düşünüyorum. Buradaki toplumla hiçbir sorunumuz yok, şimdiye kadar da olmadı. Daha bu sabah o kişinin eski bir hükümet çalışanı olduğunu öğrendiğimde şok oldum." dedi.

Mustafa, Seldowitz'in tacizlerine karşı iki defa polisi aradıklarını ancak "ifade özgürlüğü" kapsamında polisin kendilerine herhangi bir işlem yapamayacağını söylediğini aktardı. Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan videolardan sonra birçok kişinin gelip kendilerine destek verdiğini ifade eden Mustafa, içinde bu kadar nefret taşıdığı için Seldowitz'e üzüldüğünü belirtti.

Olaya karışan çalışanlardan 24 yaşındaki Muhammed Hüseyin, yaşadığı olaylardan sonra kendisini yorgun hissettiğini ve artık eskisi kadar müşterilere gülümseyemediğini söyledi. Hüseyin, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ve Seldowitz'in eski bir hükümet çalışanı olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını dile getirdi.

Videoların sosyal medyada yayılmasının ardından destek ziyaretlerinde bulunan müşterilerden Angine Vesali, Seldowitz'in davranışını kınayarak, "İşte Amerika bu. Çalışanı tanımayan bir beyefendi gelip olaydan dolayı özür diliyor." dedi.

Seldowitz'in eski bir üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olduğunu öğrenmek hayal kırıklığına uğrattığını belirten bir müşteri olan Richard Porterfield, Seldowitz'in hasta biri olduğunu düşündüğünü ifade ederek, "O kişinin sadece New Yorklu olmadığını, (eski ABD Başkanı Barack) Obama hükümetinde üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olduğunu öğrenmek hayal kırıklığına uğrattı. O yıllarda ne düşündüğünü ne hissettiğini söylemek zor, çünkü bunları açıklamadı ancak benim ülkem için politika yapıcı olduğu dönemde bu nefreti taşıdığını düşünmek gerçekten rahatsız edici." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil halklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi New York Şubesi Başkanı Afaf Nasher, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki İslamofobi artıyor ve toplum üyelerimize yönelik nefret dolu söylemler yaygınlaşıyor. Filistin'deki bu son çalkantı ve İsrail'in seçilmiş yetkililerimizden aldığı destek, insanları, hain ve alçak bir kibirle Müslümanları hedef alma konusunda cesaretlendirdi." ifadelerini kullandı. New York Belediye Başkanı Eric Adams da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslamofobi nefrettir. Bu alçak, saygısız söylemin şehrimizde yeri yoktur. Bunu reddediyoruz ve yalnız olmadığımızı görmekten mutluyuz." dedi.