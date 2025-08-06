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Eski Bakan Mustafa Demir İçin Samsun'da Cenaze Töreni Düzenlendi

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir için Samsun'da bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene bakanlar ve çok sayıda kişi katıldı.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 18:13
Eski Bakan Mustafa Demir İçin Samsun'da Cenaze Töreni Düzenlendi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir için Samsun'da bir cenaze töreni düzenlendi.

Demir'in, Türk bayrağına sarılı cenazesi, ikamet ettiği Samsun'a getirildi. Cenaze, Büyük Cami avlusuna götürüldü ve burada, ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazını İl Müftüsü Seyfullah Çakır kıldırdı. Namazın ardından Demir’in cenazesi, TBMM'ye ait cenaze nakil aracıyla, yarın toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesine uğurlandı.

Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir’in ailesine başsağlığı diledi.

Cenaze törenine ayrıca; Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve çok sayıda AK Parti ve MHP milletvekili, yerel yöneticiler, eski milletvekilleri, kaymakamlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Demir, 22, 23 ve 24. dönemlerde AK Parti'den Samsun milletvekili olarak görev yapmış, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ve eski...

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ve eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir için Samsun'da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol3), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir (sol2), AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz (solda) ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler (sağ2) de katıldı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ve eski...

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ve eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir için Samsun'da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol3), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir (sol2), AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz (solda) ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler (sağ2) de katıldı.

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