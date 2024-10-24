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Eski Bakan Sabahattin Çakmakoğlu 94 Yaşında Hayatını Kaybetti

Sabahattin Çakmakoğlu, 94 yaşında vefat etti. Cenazesi Kayseri'de defnedilecek.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 13:26
Eski Bakan Sabahattin Çakmakoğlu 94 Yaşında Hayatını Kaybetti

Eski Bakan Sabahattin Çakmakoğlu Hayatını Kaybetti

Eski İçişleri ve Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, 94 yaşında yaşamını yitirdi. 1930 yılında Ankara'da dünyaya gelen Çakmakoğlu, 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili olarak görev yapmıştı.

Cenazesi Kayseri'de Defnedilecek

Çakmakoğlu'nun cenazesinin yarın memleketi Kayseri'de defnedileceği öğrenildi. Bu kayıp, sevenlerinde ve ülke kamuoyunda büyük bir üzüntü yarattı.

MHP Genel Sekreteri'nden Taziye Mesajı

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Çakmakoğlu'nun vefatına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Büyükataman, açıklamasında şunları belirtti:

"Kıymetli devlet adamlarımızdan İçişleri ve Milli Savunma eski bakanımız, 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekilimiz Sayın Sabahattin Çakmakoğlu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Devletimizin birçok kademesinde çeşitli görevler üstlenerek yüksek bir özveri ile çalışan, önemli ve başarılı hizmetleri bulunan bir değeri kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. TBMM çatısı altında ve devletimizin çeşitli kademelerinde ülkemiz ve milletimiz adına yürüttüğü takdire şayan çalışmalar her zaman hayırla hatırlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devletine, milliyetçi ülkücü harekete ve Türk milletine önemli hizmetleri bulunan, ömrü boyunca ülkemizin güvenliği ve refahı için kıymetli çalışmalar yürüten dava ve devlet adamı kıymetli büyüğümüz merhum Sabahattin Çakmakoğlu'na Cenabıallah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

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