Eski BM Yetkilisi Kuang, Libya'ya Yasadışı Silah Satışı İhbarıyla Tutuklandı

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Yetkilisi Tutuklandı

Kanada'nın Montreal kentinde, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından tutuklanan eski bir üst düzey BM yetkilisi Kuang Chi Wan, ciddi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Global News'in haberine göre Kuang, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) için çalışırken Çin ile Libya arasında yapılan 1,5 milyar Kanada doları (1,1 milyar ABD doları) değerindeki yasadışı silah anlaşmalarını kolaylaştırmaya çalışmakla suçlanıyor.

Silah İhracat Kontrol Yasası İhlali

İlk olarak Ocak 2023'te gözaltına alınan Kuang, ABD Silah İhracatı Kontrol Yasası'nı ihlal etmekle itham ediliyor. 2019 ile 2022 yılları arasında Çin ile Libya arasında düzenlenmiş olan planlı yasadışı silah ve petrol anlaşmalarıyla uluslararası silah ve ticaret yaptırımlarını ihlal ettiği iddiaları gündeme geldi.

Komplocular ve İddialar

FBI belgelerinde yer alan bilgilere göre Kuang, planın bir parçası olarak tanımlanan „James“ adıyla bilinen 62 yaşındaki sanığın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in özel danışmanlarından biri olduğu yönünde ifadelerde bulundu. Üzerinde duran iddialara göre, Kuang, bu komploda yer alan 7 kişiden biri olarak suçlanıyor, ancak diğer kişilerin kimlikleri henüz açıklanmadı.