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Eski CHP Milletvekili Ediz Ün Hakkında Fezleke Düzenlendi

Eski CHP Edirne milletvekili Ediz Ün'e ait araçta gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları ele geçirildi, fezleke hazırlandı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:08
Eski CHP Milletvekili Ediz Ün Hakkında Fezleke Düzenlendi

Eski Milletvekili Ediz Ün'e Fezleke Düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ediz Ün hakkında, kendisine ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirilmesi nedeniyle fezleke hazırladı. Ün, "eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçuyla yargılanacak.

Olayın Detayları

17 Eylül 2024 tarihinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne TEM Otoyolu Gişeleri’nde bir cipi durdurdu. Araç içinde bulunan F.A. ve Ç.R.Ç., rızalarıyla 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1278 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini yetkililere teslim etti.

Gümrük kapısı kamera kayıtları ve tanık beyanları incelendiğinde, suç eşyasının ele geçirildiği aracı Ediz Ün'ün kullandığı tespit edildi. Bu nedenle Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, 5607 sayılı kanuna muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlattı. Ancak Ün’ün milletvekili olması nedeniyle dosya, "yetkisizlik kararı" ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Dokunulmazlık ve Soruşturma Süreci

Hazırlanan fezlekede, Ediz Ün'ün gümrük işlemlerine tabi olmaksızın ülkeye kaçak eşya soktuğu belirtilmekte ve bu duruma ilişkin yeterli delilin mevcut olduğu vurgulanmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) mensuplarının dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiği ifade edilen fezlekede, Ün'ün dokunulmazlığının kaldırılması talep edilecektir.

Fezlekede, "Bu kapsamda Ediz Ün'e ait araçta ele geçirilen kaçak eşyaya dair düzenlenen ekspertiz raporu ve tespit varakası birlikte değerlendirildiğinde, ilgili şahsın 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/1 maddesinde tanımlanan suçu işlediği anlaşılmaktadır" denildi. Fezleke, TBMM’ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

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