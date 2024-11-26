Eski İspanya Başbakanı Zapatero'dan Barış İçin Küresel Seferberlik Çağrısı

Zapatero: "Toplumsal ve Küresel Seferberlik Başlatılmalı"

Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, dünya genelindeki çatışmaların son bulması ve barış ortamının sağlanması için "toplumsal ve küresel seferberlik" çağrısı yaptı. Bu açıklamalar, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen, Zapatero'nun 20 yıl önce İspanya Başbakanı olduğu dönemde kurulan Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakının 10. Küresel Forumu'nda gerçekleştirildi.

Gazze, Savaşın Acı Yüzünü Temsil Ediyor

Zapatero, Gazze ve Filistin halkının yaşadığı koşulları, "2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük savaş dönemi" olarak nitelendirerek, "Bunun izleri uzun nesiller boyunca kalacaktır ve aşılması zordur... Masum insanların öldürülmesini mazur gören bir savunma hakkı yoktur. Her gün çocuk ve kadınların öldürülmesi, hiçbir savunma hakkıyla izah edilemez." dedi.

İnsani ve Etik Sorumluluk

Zapatero, insanlığın bilgi ve bilim konusundaki ilerlemelerine karşın, "nefret dolu savaşların" da arttığını belirterek, "Yüzlerce bomba, füze ve drone dünyanın her yerinde uçuyor. Bunun sonucunda, masum sivil insanlar yaşamını yitiriyor." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreterine Çağrı

Zapatero, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben, "Sayın Genel Sekreter, şu anda yaşadığımız savaşlarda bu hafta kaç kurban olacak? Milyonlar seferber olmalı." diye konuştu. Ayrıca, dünya genelinde barışın sağlanması için medeniyetler ittifakının ve kararlı eylemlerin şart olduğunu vurguladı.

Uluslararası Hukukun Önemi

Eski Başbakan, "Uluslararası yasaların ihlal edildiği her durumda daha fazla kurban, savaş ve nefret yaşandığını" ifade ederek, uluslararası hukuku göz ardı eden demokrasilerin gerçek bir demokrasi olarak kabul edilmesinin zor olduğunu belirtti.

Barış İçin Birlikte Hareket Etme Vurgusu

Zapatero, haklar, kültürler ve medeniyetler arasında sadece barışçıl ve akılcı ilişkilerle hareket edilmesi gerektiğinin altını çizerken, Antonio Guterres'i İsrail'in Filistin’deki saldırılarına karşı durduğu için tebrik etti. Medeniyetler İttifakı'nın barış girişimi olduğunu belirten Zapatero, "Barış, Birleşmiş Milletler demektir." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.