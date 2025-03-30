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Eski İsrail Danışmanı: Türkiye-Suriye Yakınlaşması Endişe Verici

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Danışmanı Jonathan Adiri, Türkiye ile Suriye arasındaki olası yakınlaşmanın Tel Aviv için endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 20:19
Eski İsrail Danışmanı: Türkiye-Suriye Yakınlaşması Endişe Verici

Türkiye-Suriye Yakınlaşmasının Etkileri

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in danışmanı Jonathan Adiri, Türkiye ile Suriye arasındaki olası bir ittifakın Tel Aviv yönetiminde kaygı yarattığını ifade etti. Yedioth Ahronot gazetesinde yayımlanan yazısında, 'İsrail, Türkiye ile gelecekte bir savaşı önlemek için şimdi harekete geçmeli' ifadesini kullandı.

Stratejik İttifaklar Önerisi

Adiri, Türkiye'nin Suriye ile bir savunma anlaşmasına yaklaşmasıyla birlikte, İsrail'in bölgesel stratejik ittifaklar kurarak olası askeri çatışmaları önlemesi gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, Tel Aviv yönetiminin ABD öncülüğünde Arap ülkeleriyle yeni bir ittifak kurma ihtiyacını ortaya koydu.

Türkiye'nin Rolü ve Nüfuzu

Türkiye'nin hem Avrupa hem de Orta Doğu'da önemli bir nüfuz sahibi olduğunu belirten Adiri, 'Türkiye ne izole edilmişlik, ne ekonomi ne de nüfuz bağlamında İran değildir.' diyerek, Ankara'nın bölgede daha büyük bir rol üstlenebileceğini ifade etti. Adiri, Türkiye'nin NATO'ya olan bağı ve Batı ile olan ilişkilerinin onu bölgesel bir süper güç haline getirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin Jeopolitik Hedefleri

Adiri, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın rolüne de dikkat çekerek, Fidan'ın Libya, Suriye ve Akdeniz konularında Türkiye'nin etkinliğini arttırmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa enerji güvenliğindeki merkezi konumu, doğal gaz boru hatlarının kontrolü ile pekiştirildi.

Askeri Güç ve Savunma Sanayi

Türkiye'nin NATO içerisindeki stratejik konumunu anımsatan Adiri, Türkiye'nin en büyük ikinci orduya sahip olduğunu ve son yıllarda yaptıkları savunma sanayi yatırımlarının dikkat çekici bir şekilde arttığını belirtti.

Sonuç olarak, Türkiye ile Suriye arasındaki muhtemel bir anlaşmanın, İsrail için İran'dan daha büyük bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulunan Adiri, Tel Aviv yönetiminin bu gelişmelere karşı dikkatli bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.

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