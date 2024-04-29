Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç AK Parti'nin seçimleri neden kaybettiğini açıkladı

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, Habertürk kanalında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı ve 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi.



Arınç, AK Parti'nin birçok ili CHP'ye kaptırmasını ve ikinci parti konumuna düşmesini değerlendirerek, seçim sonuçlarını analiz etti. Yerel seçimlerin ardından çıkarılacak en büyük derslerden birinin ekonomik zorluklar, adalet endişeleri ve siyasetçilerin yaşam tarzlarına olan tepki olduğunu vurgulayan Arınç, partisinin aldığı sonuçları dikkatle değerlendirdi.