Eskişehir Büyükşehir'de Zam: Maaşlar Enflasyon + Refah Payı ile 63 Bin TL'ye Yükseldi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesiyle Maaşlara Yeni Düzenleme

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ve bağlı kurumu ESKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, tarafların uzlaşısıyla sonuçlanarak çalışanlara zam müjdesi verdi. Yapılan düzenlemeyle belediyedeki ortalama kadrolu işçi maaşı 63 bin TL seviyesine çıkarıldı.

İmzalanan sözleşmenin duyurusu için düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen ve Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak ile çok sayıda belediye personeli katıldı.

Sendika Başkanı Kemal Azak törende yaptığı konuşmada uzlaşma kültürüne vurgu yaparak sürecin karşılıklı anlayış ve müzakere ile tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Azak, "Bu süreçte en iyisini bulmak için büyük bir gayret gösterdik ve ortak bir paydada buluşmayı başardık. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin yapıcı ve işçiyi kendi ailesinden biri gibi gören yaklaşımı, bu olumlu sonucun en büyük mimarıdır. Kendisine, genel sekreterimize, ESKİ genel müdürümüze ve emeği geçen tüm bürokratlarımıza işçi sınıfı adına şükranlarımı sunuyorum. Bu sözleşme, tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun," ifadelerini kullandı.

Maaşlara Uygulanan Formül

Sözleşme, çalışanların maaşlarında önümüzdeki iki yılı kapsayacak süre için şu artış formülünü içeriyor:

1. Altı Ay: Enflasyon + %14 Refah Payı

2. Altı Ay: Enflasyon + %3 Refah Payı

3. Altı Ay: Enflasyon + %3 Refah Payı

4. Altı Ay: Enflasyon + %3 Refah Payı

Bu artış paketinin açıklanmasıyla birlikte belediye çalışanları arasında memnuniyet gözlemlendi; uygulamanın benzer belediye sözleşmelerine örnek teşkil etmesi bekleniyor.