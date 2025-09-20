Eskişehir'de 10. Sivrihisar Hava Gösterileri Başladı — SHG Airshows

Eskişehir'de 10. Sivrihisar Hava Gösterileri başladı

Açılış ve yetkililerden mesajlar

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından "SHG Airshows" adıyla organize edilerek Necati Artan Tesisleri'nde başladı. Etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, açılış konuşmasında havacılık sektörünün gelişmesine bu tür gösterilerin önemli katkı sağladığını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünü hatırlatan Aksoy, "Bu organizasyonda bu yıl farklı birtakım gösteriler de gerçekleştirilecek. Buradan havacılığa olan ilginin artması, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin havacılığa ilgi göstermesi bakımından oldukça önemli bir organizasyon." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt da etkinliği takip ederek gazetecilere destek mesajı verdi ve şunları söyledi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bilhassa genel havacılık ve sportif havacılığın gelişmesiyle ilgili her türlü desteği veriyoruz. Havacılığın her türlü gelişmesiyle ilgili ne gerekiyorsa kararlar, izinler, her türlü destek veriyoruz. Bugün gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel gösteriler, çok özel uçaklar, uçuşlar, atlayışlar var. Havacılığın sportif yönüyle gerçekten özel bir gün ve ben bundan büyük mutluluk duyuyorum. Bir taraftan da amatör pilot olarak büyük keyif alıyorum. Her düzenlenişte buraya katılımın çok daha fazla olduğunu görüyorum. Ülke olarak, Türk milleti olarak buna ihtiyacımız var. Dolayısıyla bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Destek için buradayız."

Gösteriler: Uluslararası ekipler ve tarihi uçaklar

Gösterilerde İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (Royal Air Force) bağlı Typhoon Jet Gösteri Takımı 25 kişilik ekiple Eurofighter Typhoon (FGR.4) ile yüksek performanslı akrobasi hareketleri sundu. Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de "Yeni Menekşe" adlı akrobasi uçağıyla gösteri yaptı.

Programda ayrıca Vecihi Hürkuş tarafından tasarlanıp imal edilen ilk sertifikalı uçak olan "Vecihi XIV"ün replikası gökyüzüyle buluştu. Etkinlikte yer alan diğer tarihi ve nadir uçaklar arasında Avrupa'nın uçabilir durumdaki tek MiG-15bis, Vietnam gazisi U-H1 helikopteri, Boeing Stearman çift kanatlı tayyareler, P-51 Mustang, T-6 Texan, T-28 B Troyan ve Spitfire Mk 9 gibi örnekler yer aldı.

Program ve anma

Etkinlik, 2 gün boyunca sürecek; hava taşıtı gösterilerinin yanı sıra planör, paramotor, model uçak gösterileri ve paraşüt atlayışları ile her yaş grubundan izleyiciye hitap edecek.

Ayrıca, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan'ın adı, Sivrihisar Havacılık Merkezi bünyesindeki bir gösteri uçağına verildi.

