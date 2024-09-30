Eskişehir'de Çöp Dolu Evde Yalnız Yaşayan Bir Kişi Ölü Bulundu

Eskişehir'de Üzücü Bir Olay

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi'nde, yalnız yaşayan bir adamın çöp dolu evinde ölü bulunması şehri derin bir üzüntüye boğdu.

Komşuların İhbarı Üzerine Olay Ortaya Çıktı

İddialara göre, Bülent Tanrıgüzey (55) isimli şahıstan bir süredir haber alamayan komşuları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla Tanrıgüzey'in evine girdi.

Üzücü Sonuç

Yapılan incelemelerde, Tanrıgüzey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedi, gerekli işlemlerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bu üzücü olay, yalnızlık ve sosyal izolasyonun getirdiği sorunlara bir kez daha dikkat çekti.