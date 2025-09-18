Eskişehir'de devre mülk dolandırıcılığı: 7 zanlı yakalandı

Eskişehir merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı; yaklaşık 1 milyon 800 bin lira tutarında vurgun tespit edildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:18
Eskişehir'de devre mülk dolandırıcılığı: 7 zanlı yakalandı

Eskişehir'de devre mülk dolandırıcılığı: 7 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, internet üzerinden devre mülk satışına çıkan vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekesinin üyeleri yakalandı.

Operasyonun ayrıntıları

Soruşturmada, devre mülk ilanlarını hazırlayan ve satış vaadiyle kandırılan kişilere ulaşan şüphelilerin kendilerini emlak komisyoncusu olarak tanıtıp para aldığı belirlendi. Ekiplerin tespitine göre, şüphelilerden A.P adına bir şirket kuruldu ve İstanbul'da bir ofis kiralandı.

A.P, İ.E. ve E.A. adlı şüphelilerin ofisten internet sitelerindeki devre mülk ilan sahiplerini arayıp kendilerini emlak komisyoncusu olarak tanıttıkları; "saha elemanları" olarak belirtilen O.E, S.K, S.Y. ve T.T. isimli kişilerin ise çeşitli söylemlerle ikna ettikleri mağdurları otel lobisi veya kafe gibi yerlerde görüşmeye çağırıp şirket adına hazırlanan sözleşmeleri imzalatarak para aldıkları, ancak hiçbir satış işlemi gerçekleştirmedikleri tespit edildi.

Eskişehir'de aynı yöntemle gerçekleşen 7 olayda vatandaşların yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

Ele geçirilen deliller

Şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda zanlılar yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 6 bilgisayar, 1 tablet, 9 cep telefonu, 7 sim kart, 2 uyuşturucu hap, 1,5 gram esrar, 2 kuru sıkı tabanca, 1 havalı tabanca ve 100 fişek ele geçirildi.

Eş zamanlı operasyonla yakalanan zanlıların gözaltı işlemleri devam ediyor ve polis soruşturması sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı Çerkeş'te samanlık yangını: Bitişiğindeki ev zarar gördü
2
Bayrampaşa'da Rüşvet İddiası: Depremzededen İstenen Para Soruşturmayı Başlattı
3
Manisa Alaşehir'de 4 bin 191 sentetik ecza ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı
4
Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST’te: Geleceğin İnsan Kaynağı Bugünden Yetişiyor
5
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 4 tutuklama
6
Yusuf Tekin: Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi Erzurum'da Açıldı — 20 Yılda Eğitimte Devrim
7
Adana'da 3 Çocuğu Sopayla Darbeden Şüpheli Yeniden Gözaltında

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)