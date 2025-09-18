Eskişehir'de devre mülk dolandırıcılığı: 7 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, internet üzerinden devre mülk satışına çıkan vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekesinin üyeleri yakalandı.

Operasyonun ayrıntıları

Soruşturmada, devre mülk ilanlarını hazırlayan ve satış vaadiyle kandırılan kişilere ulaşan şüphelilerin kendilerini emlak komisyoncusu olarak tanıtıp para aldığı belirlendi. Ekiplerin tespitine göre, şüphelilerden A.P adına bir şirket kuruldu ve İstanbul'da bir ofis kiralandı.

A.P, İ.E. ve E.A. adlı şüphelilerin ofisten internet sitelerindeki devre mülk ilan sahiplerini arayıp kendilerini emlak komisyoncusu olarak tanıttıkları; "saha elemanları" olarak belirtilen O.E, S.K, S.Y. ve T.T. isimli kişilerin ise çeşitli söylemlerle ikna ettikleri mağdurları otel lobisi veya kafe gibi yerlerde görüşmeye çağırıp şirket adına hazırlanan sözleşmeleri imzalatarak para aldıkları, ancak hiçbir satış işlemi gerçekleştirmedikleri tespit edildi.

Eskişehir'de aynı yöntemle gerçekleşen 7 olayda vatandaşların yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

Ele geçirilen deliller

Şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda zanlılar yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 6 bilgisayar, 1 tablet, 9 cep telefonu, 7 sim kart, 2 uyuşturucu hap, 1,5 gram esrar, 2 kuru sıkı tabanca, 1 havalı tabanca ve 100 fişek ele geçirildi.

Eş zamanlı operasyonla yakalanan zanlıların gözaltı işlemleri devam ediyor ve polis soruşturması sürüyor.