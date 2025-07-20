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Eskişehir'de Gazze'ye Yönelik Saldırılara Protesto

Eskişehir'de AGD ve MGV üyeleri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 19:31
Eskişehir'de Gazze'ye Yönelik Saldırılara Protesto

Eskişehir'de Gazze'ye Yönelik Protesto Gerçekleşti

Eskişehir'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

AGD ve MGV Eskişehir Şube Başkanı Bahattin Kesik'in Açıklamaları

Protestoya katılanların toplandığı Çarşı Cami önünde, AGD ve MGV Eskişehir Şube Başkanı Bahattin Kesik, Filistin halkının maruz kaldığı açlık, susuzluk ve bombardıman ile ölüm tehlikesine dikkat çekti. Kesik, "Filistin halkı açlık ve bombardımanla ölüme sürükleniyor," ifadesini kullandı.

Kesik, Hamas'ın çağrısının insanlık için bir vicdan çağrısı olduğunu vurgulayarak, "Bu çağrı, toprağa gömülen çocukların haykırışıdır. Açlıktan kum yiyoruz diyenlerin ve 'açım' diye ağlayan bebeklerin sesi olmalıdır," dedi.

İsrail'in Saldırıları ve Çağrılar

İsrail rejiminin başlattığı soykırımın üzerinden 600 günü aşkın bir süre geçtiğini belirten Kesik, "40 binden fazla şehit, on binlerce yaralı, yerle bir edilen şehirler, yıkılan camiler ve yakılan hastaneler mevcut. Bu bir ihanettir," dedi. Kesik, sessizliğin zalimlere cesaret verdiğini ve mazlumları ölüme terk ettiğini ifade etti.

Son olarak, Kesik, "İsrail ile tüm diplomatik, askeri ve ticari ilişkiler derhal kesilmeli; Kürecik Radar Üssü ve İncirlik Üssü kapatılmalıdır. Ayrıca, İsrail ile tüm doğrudan ve dolaylı ticaret sona erdirilmeli ve Gazze için insani yardım koridoru açılmalıdır," söylemlerinde bulundu.

Eskişehir'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) üyeleri, İsrail'in...

Eskişehir'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Eskişehir'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) üyeleri, İsrail'in...

Eskişehir'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

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