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Eskişehir'de kaçak cep telefonlarına yakalandı! Kaçmaktan kurtulamadı

Eskişehir Tepebaşı'nda jandarma ekipleri, bir şüphelinin çantasında gümrük kaçağı 17 cep telefonu ele geçirdi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 19:03
Eskişehir'de kaçak cep telefonlarına yakalandı! Kaçmaktan kurtulamadı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önemli bir operasyona imza attı. Ekiplere gelen bir ihbar üzerine harekete geçen jandarma, bir şüphelinin gümrük kaçağı cep telefonlarını satmak istediğini tespit etti.

Operasyonda şüphelinin durdurulması ve çantasının aratılması sonucunda 17 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan jandarma ekipleri, şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.

Yetkililer, son zamanlarda gümrük kaçakçılığının arttığını ve bu tür operasyonlarla mücadeleye devam edeceklerini belirtiyorlar.

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