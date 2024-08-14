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Eskişehir'de Maskeli Saldırı: Yaralıların Şoke Eden Anıları

Eskişehir'de çay bahçesinde gerçekleşen maskeli bıçaklı saldırıda yaralananların yaşadıkları dikkat çekti. O anlar ve duygularıyla ilgili detaylar...

Yayın Tarihi: 14.08.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 17:32
Eskişehir'de Maskeli Saldırı: Yaralıların Şoke Eden Anıları

Eskişehir'de Çay Bahçesinde Bıçaklı Saldırı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir çay bahçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı. Saldırganın maskeli olduğu ve olayın terör sanıldığı ifade edildi. Yaralılardan Metin Korkmaz, yaşadığı korku dolu anları aktardı.

Olay Anı ve İlk Tepkiler

Metin Korkmaz (64), çay bahçesine bir arkadaşının davetiyle geldiğini belirtti. Oturduğu sırada maskeli ve kasklı bir saldırganın bıçakla bir kişiyi yaraladığını gördüğünü açıkladı. O anı şu sözlerle özetledi:

"Ben 'yapma ayıptır' dedim. 'Sana ne' dedi ve beni de boynumdan bıçakladı, sonra gitti."

Korkmaz, bu dehşet verici saldırıyı hiç beklemediğini, böyle bir olayla karşılaşacağını aklına bile getirmediğini ekledi.

Diğer Yaralıların Tanıklıkları

Bir diğer yaralı Tevfik Arslan (71), saldırganı görünce anında bir terörist olduğunu düşündüğünü ve çıkan paniğin ortasında diğer insanlarla birlikte kaçışmaya çalıştıklarını söyledi. Arslan, yaramın çok daha ciddi olabileceği konusunda dikkat çekti:

"Eğer bıçak darbesi bir santimetre daha yandan gelmiş olsaydı, hayatımı kaybedebilirdim."

Diğer yaralılardan Cumali Özemek (57), parkta oturduğu sırada saldırgan tarafından hedef alındığını ve bıçakla yaralandığını aktardı. Saldırganın kaçış yönünü belirten başka bir olayın da yaşandığını ifade etti.

Olayın Ardındaki Gerçekler

Çay bahçesinde yaşanan saldırıda yaralanan Korkmaz, Arslan, Özemek ve bir kaç diğer kişi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırganın 18 yaşında olduğu ve yaptığı eylemlerden ötürü tutuklandığı bildirildi.

Eskişehir halkı, böyle bir olayla karşılaşmanın getirdiği korku ve endişeyi yaşıyor. Saldırgan, polis tarafından yakalanarak adalete teslim edildi ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde önceki gün maskeli saldırganın bıçaklı...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde önceki gün maskeli saldırganın bıçaklı saldırısında yaralanan 5 kişiden 3'ü o anları anlattı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde önceki gün maskeli saldırganın bıçaklı...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde önceki gün maskeli saldırganın bıçaklı saldırısında yaralanan 5 kişiden 3'ü o anları anlattı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde önceki gün maskeli saldırganın bıçaklı...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde önceki gün maskeli saldırganın bıçaklı saldırısında yaralanan 5 kişiden 3'ü o anları anlattı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde önceki gün maskeli saldırganın bıçaklı...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde önceki gün maskeli saldırganın bıçaklı saldırısında yaralanan 5 kişiden 3'ü o anları anlattı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde önceki gün maskeli saldırganın bıçaklı...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde önceki gün maskeli saldırganın bıçaklı saldırısında yaralanan 5 kişiden 3'ü o anları anlattı.

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