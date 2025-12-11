Eskişehir'de 'Mezarcıyız' Diyen 2 Şüpheli 20 Evi Soydu — Yakalandılar

Eskişehir'de 'Mezarcıyız' Diyen 2 Şüpheli 20 Evi Soydu

Olayın Seyri

Eskişehir Günyüzü ilçesinde 04 Aralık tarihinden itibaren meydana gelen 20 evden hırsızlık olaylarının aydınlatılması için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri çalışma başlattı.

Soruşturma ve Operasyon

Yapılan çalışmalar sonucunda; olayları mahallede kendilerini mezar ustası olarak tanıtan 2 şüphelinin gerçekleştirdiği ve çaldıkları malzemeleri Konya ve Ankara illerinde sattıkları tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması ve çalınan malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla 10 Aralık tarihinde Konya ve Ankara illerinde, 3 ikamet, 2 iş yeri ile 2 araçta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Çalışmalarda çalınan malzemelerin tamamı jandarma tarafından ele geçirildi. Aralarında el emeği patik, testere, halı, matkap, çapa motoru ve vantilatör gibi eşyaların bulunması kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Soruşturma Sürüyor

Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

