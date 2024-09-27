Eskişehir'de Motosiklet Kazalarını Önlemek İçin Denetim

Eskişehir'de Motosiklet Denetimleri Başladı

Eskişehir'de, polis ekipleri motosiklet kazalarının önlenmesi için sürücüleri denetledi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu denetimler, yaya güvenliğini sağlamak amacıyla Atatürk Bulvarı'nda yapıldı.

Denetim Detayları

Denetimlerde toplam 27 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Ekipler, belge ve ekipman eksikliği sebebiyle bazı sürücülere Karayolları Trafik Kanunu uyarınca cezai işlemler uyguladı.

Sürücülerin Görüşleri

Cezalandırılan sürücüler arasında yer alan Ozan Aybaşı, "Kaskım vardı ama sigara almak için durduğumda çıkardım, bir daha takmadım." diyerek kaskın önemine dikkat çekti. Uzun bir süredir motosiklet kullandığını söyleyen Aybaşı, "Daha önce ceza yemiştim, bu basit bir ceza ama yine de anlayışla karşılıyorum." dedi.

Başka bir sürücü olan Kemal Erkaya ise, motosikletinin aynalarını açmadığı için ceza aldığını ifade etti. Erkaya, "Her zaman motosiklet kullanırken önlemler alınmalı. Motosiklet kazaları ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Bu yüzden gerekli ekipmanları kullanmak şart." açıklamalarında bulundu.

Eskişehir'de polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce motosiklet kazalarının önlenmesi ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen uygulamada, 27 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Ekipler, belge ve ekipman eksikliği nedeniyle bazı sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden gerekli cezai işlemleri uyguladı.

Eskişehir'de polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce motosiklet kazalarının önlenmesi ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen uygulamada, 27 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Ekipler, belge ve ekipman eksikliği nedeniyle bazı sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden gerekli cezai işlemleri uyguladı.

Eskişehir'de polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce motosiklet kazalarının önlenmesi ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen uygulamada, 27 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Ekipler, belge ve ekipman eksikliği nedeniyle bazı sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden gerekli cezai işlemleri uyguladı.

Eskişehir'de polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce motosiklet kazalarının önlenmesi ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen uygulamada, 27 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Ekipler, belge ve ekipman eksikliği nedeniyle bazı sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden gerekli cezai işlemleri uyguladı.

Eskişehir'de polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce motosiklet kazalarının önlenmesi ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen uygulamada, 27 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Ekipler, belge ve ekipman eksikliği nedeniyle bazı sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden gerekli cezai işlemleri uyguladı.

Eskişehir'de polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce motosiklet kazalarının önlenmesi ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen uygulamada, 27 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Ekipler, belge ve ekipman eksikliği nedeniyle bazı sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden gerekli cezai işlemleri uyguladı.

Eskişehir'de polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce motosiklet kazalarının önlenmesi ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen uygulamada, 27 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Ekipler, belge ve ekipman eksikliği nedeniyle bazı sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden gerekli cezai işlemleri uyguladı.

Eskişehir'de polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce motosiklet kazalarının önlenmesi ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen uygulamada, 27 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Ekipler, belge ve ekipman eksikliği nedeniyle bazı sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden gerekli cezai işlemleri uyguladı.