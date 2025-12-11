Eskişehir'de Öğrenciler DJ'lerle Buluştu

'Kucak Dolusu Hayaller' Projesi Etkinliği

Eskişehir Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz İlköğretim Okulu öğrencileri, Disk-Jokey (DJ) sanatçılarıyla bir araya getirildi.

'Kucak Dolusu Hayaller Projesi' kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, DJ’lik yapan Berkay Sinmez, Barış Sehlikoğlu ve Semih Tuncer ile buluştu. Öğrenciler DJ'lere merak ettiklerini sordu; ayrıca sanatçıların kullandığı mikseri ve ekipmanları deneme fırsatı buldu.

Elif Tezanlar, etkinlikle ilgili olarak, "Çocukların mutlu olması için böyle bir çalışma yaptık. Öğrenciler, DJ’leri merak ediyordu. Rica ettik, bizi kırmayıp geldiler. Bunun için teşekkür ederiz. Burada çocuklara DJ’lik mesleği anlatıldı ve kullanılan ekipmanlar gösterildi. Çocuklarımız da mutlu oldu" dedi.

