Eskişehir'de Şarampole Devrilen Araç: 1 Ölü, 4 Yaralı

Eskişehir'in Tepebaşı'nda şarampole devrilen araçta 13 yaşındaki Öykü Şahin yaşamını yitirdi; 4 kişi yaralandı, jandarma soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 23:45
Eskişehir'de Şarampole Devrilen Araç: 1 Ölü, 4 Yaralı

Eskişehir'de Şarampole Devrilen Araç: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kızılinler Mahallesi'nde kaza

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Kızılinler Mahallesi Sarıcabayır mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 26 AIC 470 plakalı SUV tipi araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde 13 yaşındaki Öykü Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yapan cipten yaralı olarak kurtarılan A.D. (13), A.S. (13) ve H.D. (37), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne; E.K. (28) ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, şarampole devrilen araçtaki bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, şarampole devrilen araçtaki bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, şarampole devrilen araçtaki bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi...

İLGİLİ HABERLER

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat Sorgun'da Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı
2
Kahramanmaraş'ta Eski Eş ve Kayınvalide Öldürüldü — Zanlı Parkta İntihar Etti
3
Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarihi Org Eşliğinde Charlie Chaplin Gösterimi
4
Ordu Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Törenle Açıldı
5
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
6
AB ile Mısır'ın İlk Zirvesi Brüksel'de Başladı
7
Viyana'da Şanlıurfa Fotoğraf Sergisi: 'Zengin Mirasın İzinde' Açıldı

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi