Eskişehir'de Şarampole Devrilen Araç: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kızılinler Mahallesi'nde kaza

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Kızılinler Mahallesi Sarıcabayır mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 26 AIC 470 plakalı SUV tipi araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde 13 yaşındaki Öykü Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yapan cipten yaralı olarak kurtarılan A.D. (13), A.S. (13) ve H.D. (37), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne; E.K. (28) ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

