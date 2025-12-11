DOLAR
Eskişehir'de Trafik Kazası: 3 Ay Önce Evlenen Çiftten İkisi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de 8 Aralık'ta yaşanan trafik kazasında, 3 ay önce evlenen Mert ve İrem Özsöz yaşamını yitirdi; Mert olay yerinde, İrem tedavi gördüğü hastanede öldü.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:23
Eskişehir'de Trafik Kazası: 3 Ay Önce Evlenen Çiften İkisi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de trafik kazasında 3 ay önce evlenen çiftten iki ölüm

Eskişehir'de meydana gelen kazada, 3 ay önce evlenen çiftten Mert Özsöz olay yerinde hayatını kaybetti; ağır yaralanan eşi İrem Özsöz ise tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza detayları

Kaza, 8 Aralık tarihinde Ankara-Eskişehir arasında bulunan E90 kara yolunda meydana geldi. Mert Özsöz'ün kullandığı 26 AEB 280 plakalı otomobil, 55 EY 473 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil defalarca takla attı.

Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler arasında sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yer aldı. Kazada otomobil sürücüsü Mert Özsöz hayatını kaybetti; araçta bulunan eşi İrem Özsöz ile birlikte toplam 3 kişi yaralandı.

Tedavi ve vefat

İlk olarak Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan 1'i ağır olmak üzere 3 kişi tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan İrem Özsöz, daha sonra Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı; tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Beş yıldır tanışan ve 3 aylık evli olan çiftten geriye, düğünde çekilen fotoğrafları kaldı.

İREM ÖZSÖZ HASTANEDEKİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

İREM ÖZSÖZ HASTANEDEKİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

ANKARA-ESKİŞEHİR ARASINDAKİ YOLDA MEYDANA GELEN KAZADA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBEDEN MERT ÖZSÖZ...

