Etiyopya'nın Yeni Devlet Başkanı Selassie Göreve Başladı

Yeni Bir Dönem Başladı

Etiyopya, Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie'nin yemin ederek Devlet Başkanlığı görevini devralmasıyla yeni bir döneme girdi. Selassie, Sahle-Work Zewde'nin yerine gelerek ülkenin başındaki en yüksek makamı üstlendi.

Seçim Süreci

Etiyopya'da Devlet Başkanları, Federal Meclis ve Halkların Temsilcileri Meclisi tarafından seçiliyor. Selassie'nin başkanlık görevi, bu iki meclisin onayı ile resmen başladı. 2018 yılından bu yana görevde olan Zewde, son dönemlerinde ülkedeki çatışmalar karşısında sessiz kaldığı için eleştirilere maruz kalıyordu.

Selassie'nin Geçmişi

Yeni Devlet Başkanı Taye Atske Selassie, daha önce Dışişleri Bakanı ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yaptığı dönemde uluslararası arenada önemli deneyimler kazanmıştı.

Devlet Başkanlığı görevi, her 6 yılda bir bu meclisler tarafından yapılan seçimlerle belirleniyor ve Selassie'nin bu makamdaki performansı merakla bekleniyor.