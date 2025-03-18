Euro-Med: İsrail'in Gazze Saldırılarında 150 Çocuk Hayatını Kaybetti

Euro-Med: Gazze'de 150 Çocuk Hayatını Kaybetti

Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılar sonucunda 150 Filistinli çocuğun öldüğünü bildirdi.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun yoğun hava bombardımanlarıyla sivilleri hedef aldığı; yerleşim alanları, barınma merkezleri ve mülteci kamplarının çok sayıda bombardımanla vurulduğu belirtildi. Saldırılarda yalnızca çocuklar değil, çok sayıda kadının da hayatını kaybettiği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail’in saldırılarının kasten ''toplu katliam yapma'' niyetini barındırdığı ifade edilerek, bazı ailelerin tamamen yok edildiği, nesillerin birlikte hedef alındığına dair belgeler sunuldu. Uluslararası toplumun, 18 aydır Gazze'deki katliamlara sessiz kalmasının, İsrail'e ''soykırımı tırmandırma konusunda fiili bir yetki'' sağladığına dikkat çekildi.

Euro-Med, bu saldırıların toplu katliam, zorla aç bırakma ve temel hayati ihtiyaçlardan mahrum bırakma gibi insanlığa karşı suçlar kapsamında değerlendirildiğini ve Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde soykırım niteliğinde olduğunu vurguladı.

Ateşkesi Bozan Saldırılarla Yeniden Başladı

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta başlayan ateşkesin ardından Gazze Şeridi’ne yönelik şiddetli saldırılarını yeniden başlattı. 18 Mart sabahı düzenlenen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybederken, 500’ün üzerinde Filistinli de yaralandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, bu saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığını bildirdi. Ayrıca, İsrail'in Hamas'a karşı ''gittikçe artan askeri güçle'' hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise, İsrail'in verdiği sözleri yerine getirmediğini ve ateşkese arabulucu ülkelerin önünde sorumluluklarını ihlal ederek Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını açıkladı. Öte yandan, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri de Netanyahu hükümetini ateşkesi bozmakla suçladı.

İsrail'deki muhalefet partileri, Netanyahu'nun tartışmalı siyasi adımlarının da saldırıların yeniden başlatılmasında etkili olduğunu vurguladı.