DOLAR
41,12 0,14%
EURO
48,19 -0,06%
ALTIN
4.596,34 -0,74%
BITCOIN
4.483.807,04 0,06%

EuroBasket 2025'te Polonya-İsrail Maçında İsrail Marşı Yuhalandı

EuroBasket 2025'te Katowice'deki Polonya-İsrail maçında İsrail milli marşı taraftarlarca yuhalandı; salon içinde ve dışında Filistin yanlısı protestolar yapıldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 17:01
EuroBasket 2025'te Polonya-İsrail Maçında İsrail Marşı Yuhalandı

Polonyalı Taraftarlar EuroBasket Maçında İsrail Milli Marşını Yuhaladı

Katowice'de Seremoni Protestolarla Kesintiye Uğradı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) oynanan Polonya-İsrail karşılaşması öncesinde, Katowice'deki açılış seremonisinde İsrail milli marşı taraftarlar tarafından yuhalandı. Maç öncesi ve başlamasıyla birlikte taraftarlar ıslık ve sloganlarla tepkilerini gösterdi.

Spodek Spor Salonu'nda cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, protestocularun maç süresince İsrail aleyhine sloganlar attığı ve takımlarını desteklediği görüldü. Salon içinde bazı izleyiciler Filistin bayrakları açtı.

Salon dışında düzenlenen gösteride protestocular, 'Gerçek terörist İsrail devletidir' ve 'Filistin'e özgürlük' şeklinde sloganlar attı. Taşınan dövizlerde ise İsrail'in Gazze'deki 'soykırımına son vermesi' ve uluslararası toplumdan İsrail'i izole etme çağrıları yer aldı.

Karşılaşma, 66-64 skoruyla Polonya'nın galibiyetiyle sona erdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 557 Filistinli hayatını kaybetti, 160 bin 660 kişi ise yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı
2
Roma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı
3
Kayseri Talas'ta Tartışma Kanlı Bitti: Apartman Görevlisi Bıçaklanarak Öldü
4
Kurtuluş Yolunda Türkülerimiz — İDTHMK Konseri 4 Eylül'de AKM'de
5
Promosyon Rekoru: QNB Finansbank 111 bin 500 TL Ödeyecek
6
Siverek'te Evinde Silahlı Saldırı: Mehmet Buğdaycı Öldü

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark