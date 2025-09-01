EuroBasket 2025'te Polonya-İsrail Maçında İsrail Marşı Yuhalandı

Polonyalı Taraftarlar EuroBasket Maçında İsrail Milli Marşını Yuhaladı

Katowice'de Seremoni Protestolarla Kesintiye Uğradı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) oynanan Polonya-İsrail karşılaşması öncesinde, Katowice'deki açılış seremonisinde İsrail milli marşı taraftarlar tarafından yuhalandı. Maç öncesi ve başlamasıyla birlikte taraftarlar ıslık ve sloganlarla tepkilerini gösterdi.

Spodek Spor Salonu'nda cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, protestocularun maç süresince İsrail aleyhine sloganlar attığı ve takımlarını desteklediği görüldü. Salon içinde bazı izleyiciler Filistin bayrakları açtı.

Salon dışında düzenlenen gösteride protestocular, 'Gerçek terörist İsrail devletidir' ve 'Filistin'e özgürlük' şeklinde sloganlar attı. Taşınan dövizlerde ise İsrail'in Gazze'deki 'soykırımına son vermesi' ve uluslararası toplumdan İsrail'i izole etme çağrıları yer aldı.

Karşılaşma, 66-64 skoruyla Polonya'nın galibiyetiyle sona erdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 557 Filistinli hayatını kaybetti, 160 bin 660 kişi ise yaralandı.