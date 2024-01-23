Ev sahibi ve kiracılar dikkat! 30 gün şartı gözleri korkutacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, konut sahiplerini yakından ilgilendiren bir kararı kabul ederek kira düzenlemelerine yönelik yeni bir yasal öneriyi onayladı. Ev sahipleri için zorunlu kılınan bu düzenleme, tatil amaçlı konut kiralamalarını içeren bir izin belgesi alma gerekliliğini içermekte. Yeni yasa ile ev sahiplerinin tatil kiralama faaliyetlerini sürdürebilmeleri için 30 gün içinde gerekli belgeleri ibraz etmeleri talep edilecek. Belgelerin eksik ya da zamanında sunulmaması durumunda ise idari para cezaları getirilecek.





Konut sahiplerini etkileyen bu düzenleme, tatil kiralama faaliyetlerinde izin belgesi alınmasını gerektiriyor. Bu izin belgesi için başvuruda bulunan ev sahipleri, ilgili bağımsız bölümlerdeki maliklerle alınan kararları belgeleyerek tatil kiralama izni alabilirler. Yeni düzenleme ile birlikte izin belgesinin 30 gün içinde bildirimde bulunulması zorunlu hale getirilmiştir.

Bu belirtilmemesi veya yönergelerin çiğnenmesi durumunda ev sahiplerine uygulanacak cezai yaptırımların üst sınırı 1 milyon TL'ye kadar çıkabilecektir. Ayrıca, turistik konut kiralama için gerekli izin belgesi alınmadan konut kiralayan ve belirlenen kurallara uymayan bireylere farklı para cezaları getirilmektedir. Bu cezalar, izin belgesinin alınmaması veya ihlallerin devam etmesi durumunda belirli zaman aralıklarında artış gösteren bu düzenleme, tatil konut kiralama sektöründeki şeffaflığı artırma ve ev sahiplerini koruma amacını taşımaktadır.