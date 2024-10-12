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Everest'te Bulunan Bot, 100 Yıl Önce Kaybolan Dağcı Irvine'a Ait Olabilir

Everest Dağı'nda bulunan bot, 100 yıl önce kaybolan dağcı Andrew Comyn Irvine'a ait olabileceği düşünülüyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 12:12
Everest'te Bulunan Bot, 100 Yıl Önce Kaybolan Dağcı Irvine'a Ait Olabilir

Everest Dağı'ndaki Tarihi Keşif

National Geographic belgesel ekibi, Everest Dağı'nın kuzey kıyısındaki Rongbuk Buzulu'nda ilginç bir bulguya ulaştı. Ekibin, 100 yıl önce kaybolan İngiliz dağcı Andrew Comyn Irvine'a ait olabileceği düşünülen bir bot keşfettiği belirtildi.

Botun Bulunuşu ve İçerdiği Kalıntılar

Belgesel ekibi, eylül ayında bölgede gerçekleştirdikleri keşif sırasında bota rastladı. Buzun erimesi sonucu ortaya çıkan botun içini incelediklerinde, bir ayak izi ve yün çorap bulundu. Bu bulgular, "Sandy" lakaplı Irvine'ın 100 yıl önceki Everest zirve tırmanışı sırasında kaybolmasına bağlandı.

Özel Etiket ve Anlamı

Keşfi gerçekleştiren National Geographic fotoğrafçısı ve yönetmeni Jimmy Chin, "Botun içindeki çorabı kaldırdım. Üzerinde 'A.C. IRVINE' yazan bir isim etiketi vardı." ifadelerini kullandı. Bu bulgu, kaybolan dağcı Irvine'nın akıbetinin aydınlatılmasına yönelik ilk gerçek kanıt olarak değerlendiriliyor.

İrvine Ailesinin İş Birliği

Irvine'ın ailesinin, bulunan ayakkabının gerçekten dağcıya ait olup olmadığını tespit etmek için DNA örneği makamda bulunduğu öğrenildi. Bu durum, ailenin 100 yıllık gizemin çözülmesine olan ilgisini ve ümitlerini tazelemektedir.

Kaybolan Dağcıların Gizemi

İngiliz dağcı Irvine ve arkadaşı George Mallory, 8 Haziran 1924'te Everest Dağı'nın zirvesine ulaşmaya çalışan ilk insanlardan biri olarak tarihe geçti. Mallory’nin kalıntıları 1999 yılında bulunmuş, ancak ikilinin yanında taşıdığı ve tırmanıp tırmanmadığını kanıtlayacak fotoğraf makinesi hala keşfedilememiştir.

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