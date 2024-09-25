DOLAR
34,11 -0,08%
EURO
38,23 -0,1%
ALTIN
2.914,54 0,08%
BITCOIN
2.173.130,46 0,78%

Fahrettin Altun'dan Avusturya'ya Tepki: Hakikatin Sesi Olmaya Devam Edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasına cevap veren Altun, Batı'nın suç ortaklığını eleştirdi ve adalet mücadelesinin süreceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:20
Fahrettin Altun'dan Avusturya'ya Tepki: Hakikatin Sesi Olmaya Devam Edeceğiz

Avusturya'nın Açıklamasına Tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya sert tepki gösterdi. Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasına yönelik tepkilerin, İsrail'in Filistin'deki soykırımını cesaretlendiren Batı'nın sorumluluğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Uluslararası Toplumun Harekete Geçmesi Gerekiyor

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın uluslararası topluma yaptığı çağrının, sadece bir benzetme olmadığını ve bu durumu destekleyenleri ayna karşısında kendilerine bakmaya davet ettiğini belirtti. Altun, "Bu tepki, Batı’nın suç ortaklığının net bir örneğidir." dedi.

Hakikatin Sesi Olmaya Devam Edeceğiz

Altun, geçmişte Nazi işbirlikçilerini hatırlatarak, Batı'nın suçluluk hissettiğini vurguladı. "Hakikat karşısında dehşete düşmek zor olsa gerek. Irkçılık ve soykırım geçmişi olanların, bu durumu desteklemesi bir trajedidir." şeklinde konuştu.

Son olarak Altun, "Biz soykırımdan kaçanlara kucak açarak hep doğru tarafta yer aldık. Adalet için mücadele etmekten geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis Tatvan'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi: İşte Detaylar
2
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Karasuların Güvenliği Açıklaması
3
Japonya'da Belediye Başkanı Halefini İnternetten Seçiyor
4
ABD Senatosu, Trump'a Yönelik Suikast Girişiminde Hataları İnceledi
5
İsrail Ordusu, Yedek Askerlerle Kuzeydeki Operasyonları Güçlendiriyor
6
Dünyada Her Üç Çocuktan Biri Miyop
7
Uşak'ta Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!