Fahrettin Altun'dan Avusturya'ya Tepki: Hakikatin Sesi Olmaya Devam Edeceğiz

Avusturya'nın Açıklamasına Tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya sert tepki gösterdi. Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasına yönelik tepkilerin, İsrail'in Filistin'deki soykırımını cesaretlendiren Batı'nın sorumluluğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Uluslararası Toplumun Harekete Geçmesi Gerekiyor

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın uluslararası topluma yaptığı çağrının, sadece bir benzetme olmadığını ve bu durumu destekleyenleri ayna karşısında kendilerine bakmaya davet ettiğini belirtti. Altun, "Bu tepki, Batı’nın suç ortaklığının net bir örneğidir." dedi.

Hakikatin Sesi Olmaya Devam Edeceğiz

Altun, geçmişte Nazi işbirlikçilerini hatırlatarak, Batı'nın suçluluk hissettiğini vurguladı. "Hakikat karşısında dehşete düşmek zor olsa gerek. Irkçılık ve soykırım geçmişi olanların, bu durumu desteklemesi bir trajedidir." şeklinde konuştu.

Son olarak Altun, "Biz soykırımdan kaçanlara kucak açarak hep doğru tarafta yer aldık. Adalet için mücadele etmekten geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.