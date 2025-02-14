Fahrettin Altun'un Avukatı: CHP'li Siyasiler Açısından Tazminat Davaları Sonuçlandı

Fahrettin Altun'un Avukatı Sezgin Tunç Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, yaptığı açıklamada CHP Milletvekili Veli Ağbaba, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve eski milletvekili Sibel Özdemir aleyhine açtıkları manevi tazminat davalarında önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti.

Ağbaba'ya Kısa Tazminat Cezası

Tunç, Ağbaba hakkında mahkemeye sundukları 3 kuruşluk manevi tazminat davasının istinaf mahkemesi tarafından değerlendirildiğini ve müvekkiline 3 kuruş manevi tazminat ödenmesine karar verildiğini açıkladı.

Kaftancıoğlu'na 40 Bin Lira Tazminat

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında açtıkları davada ise, kaftancıoğlu'nun gerçek dışı beyanları ve kişilik haklarına yönelik saldırılar sebebiyle 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu ve Özdemir'e de Tazminat Kararı

Ek olarak, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sibel Özdemir aleyhine açtıkları davalarda ise, Kılıçdaroğlu'nun 30 bin lira ve Özdemir'in 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildiğini duyurdu.