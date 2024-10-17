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Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri

Fas'ta düzenlenen protestolar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı duyulan öfkeyi dile getiriyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 07:44
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 07:44
Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri

Fas'ta Gazze İçin Protesto Düzenlendi

Fas'ın Kazablanka kentinde, Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti öncülüğünde gerçekleştirilen protesto gösterisinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları kınandı.

Protestocular Filistin İçin Bir Araya Geldi

Yüzlerce kişi, Filistin bayrakları eşliğinde Ulu Cami önünde toplanarak, "Gazze'den vazgeçme" sloganlarıyla yürüyüş yaptı. Göstericiler, ABD ve Batılı ülkelerden İsrail'e olan desteklerini kesmeleri için baskı yapmalarını talep etti.

Sloganlar ve Pankartlar ile Destek Verildi

Katılımcılar, "Ey şehit müsterih ol, mücadeleye devam edeceğiz", "Allah'ın ahdine ihanet etmeyeceğiz" ve "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor" gibi sloganların yanı sıra, "Fas halkı Gazze, Cibaliya, Cenin, Han Yunus ve Tulkerim'deki siyonist suçları kınıyor" ve "Filistin halkına yönelik soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıdılar.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Üzücü Veriler

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana sürdürülen saldırılarda yaklaşık 42 bin 409 Filistinli yaşamını yitirdi. Bunların arasında 17 bini çocuk, 11 bin 378'i ise kadın. Aynı zamanda 99 bin 153 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Enkaz altında hâlâ binlerce kayıp var ve sivil altyapı, hastaneler ve okullar da hedef alınıyor.

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