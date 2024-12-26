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Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterisi: İsrail Mallarını Boykot Çağrısı Yapıldı

Fas'ta Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen gösteride, İsrail ürünlerinin boykot edilmesi talep edildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:15
Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterisi: İsrail Mallarını Boykot Çağrısı Yapıldı

Fas'ta Gazze'ye Destek İçin Gösteri Düzenlendi

Fas'ta, Gazze Şeridi'ne destek amacıyla gerçekleştirilen gösteride, İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yapıldı. Gösteri, Fas'taki sivil toplum kuruluşu Filistin'i Destekleme Cephesi'nin öncülüğünde, ülkenin kuzeyinde yer alan Sale kentinde düzenlendi.

Aktivistlere Hapis Cezası Protesto Edildi

Sale'de toplanan onlarca vatandaş ve aktivist, Gazze'ye destek vermek amacıyla Fransız sermayeli bir işyerinin önünde düzenlenen gösteride, 13 aktiviste hapis cezası verilmesini protesto etti. Göstericiler, ayrıca İsrail'e destek veren ülke ve şirketlerden de boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Sloganlar ve Dayanışma Mesajları

Göstericiler, "Vatandaş, Siyonistlerin ve ABD'nin ürünlerini boykot et" ve "Siyonist ile normalleşmeye karşı mücadele et" sloganları ile seslerini duyurdular. Ayrıca, Gazze Şeridi'ndeki İsrail bombardımanı ve dayattığı açlık krizine maruz kalan Filistin halkıyla dayanışma mesajları taşıyan dövizler de açtılar.

Mahkeme Kararı ve Sonuçları

Sale Mahkemesi, bugün "Filistin'i Destekleme Cephesi" mensubu 13 aktivist için 6 ay ertelemeli hapis cezası verdi. Bu karar, protestocular arasında büyük bir tepkiyle karşılandı ve dayanışma eylemleri devam edeceği öngörülüyor.

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