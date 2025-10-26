Fatih Erbakan Konya Kongresi'nde: 16 Kasım'da 100 Bin Kişilik Büyük Kongre Hedefi

Yayın Tarihi: 26.10.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 18:02
Fatih Erbakan Konya 3. Olağan İl Kongresi'ne Katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kent merkezindeki bir otelde partisinin il teşkilatınca düzenlenen Konya 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Kongre hedefleri ve üye sayısı

Kongrede konuşan Erbakan, 16 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek büyük kongreyi 100 bin partilinin katılımıyla yapmayı hedeflediklerini söyledi. Üye sayısı bakımından Türkiye'nin büyük partisi olduklarına dikkat çeken Erbakan, "31 Mart'ta aldığımız yüzde 7 oy oranıyla da yine Türkiye'nin oy oranı bakımından da üçüncü büyük partisi olduk. Şimdi hedefimiz, 1 milyon üyeye ulaşmak ve arkasından da birinci parti olup Yeniden Refah Partisi'ni iktidara taşımaktır. İman, azim ve aşkla Yeniden Refah Partisi olarak 6 yılı geride bıraktık. Önümüzde daha nice seneler, atılacak nice adımlar, kazanılacak nice zaferler var." dedi.

Uluslararası ve toplumsal sorumluluk vurgusu

Erbakan, dünyada ve Türkiye'de büyük sorumlulukları bulunduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Doğu Türkistan'da tek suçu Müslüman ve Türk olmak olan 60 milyon insanın kurtarılmasının sorumluluğu bizim omuzlarımızdadır. Myanmar'da tek suçu Müslüman olmak olan milyonlarca kardeşimiz yıllardır zulüm altında inliyor. Bunların kurtarılmasının sorumluluğu bizlerin omuzlarındadır. İşte Arakan, Gazze, Filistin, Kudüs, Batı Şeria, soykırımdan ve açlıktan kırılan Müslümanların kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır. Burada açlık sınırının yarısı kadar maaşla hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca emeklimizin, yoksulluk sınırının dörtte biri kadar bir maaşla hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca asgari ücretlimizin kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır. Çok daha fazla koşacağız, çok daha fazla çalışacağız."

Yerel yönetim temsilcileri

Programa katılan Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel bir selamlama konuşması yaptı. Partinin İl Başkanı Hasan Yel ise göreve geldikleri günden itibaren teşkilatın her kademesiyle gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il teşkilatınca, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen Konya 3. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

