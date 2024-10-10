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Fatih'te Bebeğiyle Gelen Kadın Kask Çaldı

Fatih'te bir kadının bebeğiyle geldiği motosiklet tamircisinden kask çaldığı anlar kamera tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 12:08
Fatih'te Bebeğiyle Gelen Kadın Kask Çaldı

Fatih'teki Kask Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında Yakalandı

İstanbul'un Fatih ilçesi Derviş Ali Mahallesi, Salma Tomruk Caddesi'nde bulunan bir motosiklet tamircisinde yaşanan ilginç bir kask hırsızlığı olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Kucağında bebeğiyle iş yerine gelen bir kadın, tamirci Ferhat Ateş’in tezgahı üzerinde unutulan bir kaskı alarak hızla uzaklaştı.

Olayın Detayları

Olay, güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerle ortaya çıktı. İş yeri sahibi Ferhat Ateş, o gün dükkanına gelen bir müşterinin motosikletine çanta yaptırmak üzere geldiğini belirtiyor. Müşteri ile ilgilendiği esnada kadının dükkan içerisinde kaskı çaldığını fark etmediğini dile getirdi.

Ateş'in Açıklamaları

Ateş, olaya dair basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kadın, motosiklet için çanta yaptırmak isteyen kişiyle buraya birlikte gelmişti. O erkek şahıs dışarıda beklerken kadın içeri girdi ve kaskı aldı. Olayı sonradan güvenlik kamerasından izledik ve durumu anladık. Şikayetçi olmadık ama durum oldukça üzücü," ifadelerini kullandı.

Bebekle Gelen Kadının Yaptığına Şaşırdı

Ateş, "Kask benim müşterimin kaskıydı. Arkadaşım dükkandan çıkarken 'Kaskım nerede?' diye sordu. Kaskın çalındığını anladık. Yapılan kesinlikle yanlış, bir kask için kucağında bebekle bu hareketi yapmak oldukça kabul edilemez," şeklinde yorumladı.

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