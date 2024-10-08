DOLAR
34,24 -0,08%
EURO
37,66 -0,04%
ALTIN
2.906,48 0,13%
BITCOIN
2.146.371,38 0,56%

Fatih'te Eşinin Cansız Bedeniyle Karşılaşan Adam İntihar Girişiminde Bulundu

Fatih’te tartıştığı eşinin cansız bedeniyle karşılaşan T.M, intihar teşebbüsünde bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 02:11
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 02:11
Fatih'te Eşinin Cansız Bedeniyle Karşılaşan Adam İntihar Girişiminde Bulundu

Bir Trajedi Daha: Evde Cansız Bedenle Karşılaşma

İstanbul'un Fatih ilçesinde, tartıştığı eşiyle ilgili yaşanan trajik olayda, T.M. evinde eşinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayın Detayları

İskender Paşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde eşi D.M. ile tartışan T.M., evden çıkmak durumunda kaldı. Ancak akşam saatlerinde eve döndüğünde şoke edici bir manzarayla karşılaştı; eşi D.M.'nin cansız bedeni evde bulunuyordu.

İntihar Teşebbüsü ve Hastaneye Kaldırma

Bu durum karşısında bunalıma giren T.M., intihar teşebbüsünde bulundu. Olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, T.M.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Adli Süreç ve Soruşturma

Polis ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, D.M.'nin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma sürdürülmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükçekmece'de Polise Saldıran Şüpheli İntihar Etti
2
Yunanistan Yeni Anti-Dron Sistemini Meclise Sunmaya Hazırlanıyor
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Arasında Önemli Telefon Görüşmesi
4
İzmir Limanında Otomobil Denize Düştü, Sürücü Ağır Yaralı
5
Başakşehir'de 'İlk Ders Karagöz' Etkinliği Düzenlendi
6
İsrail Spor Sitelerinde Siber Saldırı İddiası
7
İsrail Ordusu Beyrut'ta Hizbullah'a Saldırı Düzenledi

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak