Fatih'te Eşinin Cansız Bedeniyle Karşılaşan Adam İntihar Girişiminde Bulundu

Bir Trajedi Daha: Evde Cansız Bedenle Karşılaşma

İstanbul'un Fatih ilçesinde, tartıştığı eşiyle ilgili yaşanan trajik olayda, T.M. evinde eşinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayın Detayları

İskender Paşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde eşi D.M. ile tartışan T.M., evden çıkmak durumunda kaldı. Ancak akşam saatlerinde eve döndüğünde şoke edici bir manzarayla karşılaştı; eşi D.M.'nin cansız bedeni evde bulunuyordu.

İntihar Teşebbüsü ve Hastaneye Kaldırma

Bu durum karşısında bunalıma giren T.M., intihar teşebbüsünde bulundu. Olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, T.M.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Adli Süreç ve Soruşturma

Polis ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, D.M.'nin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma sürdürülmektedir.