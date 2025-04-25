Fatih'te İş Kazası: Kamyon Sürücüsü Kuyu Temele Düştü

Fatih'te, inşaat alanında meydana gelen bir iş kazası, dikkati üzerine çekti. Hırka-i Şerif Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında hafriyat almak üzere gelen kamyonun sürücüsü Muhammed A., aracından indiği esnada iş makinesinin çarpması sonucu yaklaşık 10 metre derinliğindeki "kuyu temel"e düştü.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyon sürücüsünü kurtarmak için büyük bir çaba harcadı. Kepçenin ucuna bağladıkları halat yardımıyla, düşen sürücüyü kuyudan çıkardılar.

Ağır yaralanan Muhammed A., sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalede bulunmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmalar sürerken, inşaat alanındaki güvenlik önlemlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Fatih'te Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki inşaat alanında iş makinesinin çarpmasıyla "kuyu temel"e düşen kamyon şoförü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fatih'te Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki inşaat alanında iş makinesinin çarpmasıyla "kuyu temel"e düşen kamyon şoförü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.