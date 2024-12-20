Fatih'te Korsan Otoparkçılığa Geçit Yok!

Fatih'te Korsan Otoparkçılık Operasyonu

İstanbul'un Fatih ilçesinde, korsan otoparkçılık yaparak araç sürücülerinden usulsüz ücret talep eden bir şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık tarihinde Molla Hüsrev Mahallesi'nde düzenledikleri denetimlerde, bir kişinin cadde üzerinde park eden sürücülerden otopark ücreti talep ettiğini tespit etti.

Korsan Otoparkçı Yakalandı

Ekipler, "değnekçi" olarak bilinen ve korsan otoparkçılık yapan M.Ç. (46)'yi başarıyla yakaladı. Yasadışı faaliyet gösteren bu kişi hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Bu operasyon, İstanbul'da güvenli park alanı sağlama ve korsan otoparkçılıkla mücadele amacını gütmektedir. Yerel yönetim ve polis ekipleri, bu tür yasadışı uygulamaların önüne geçerek sürücülerin güvenliğini artırmayı hedefliyor.