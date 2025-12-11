Fatih'te Trafik Tartışması Büyüdü: Motosikletli Araç Sürücüsüne Tekme Attı

Olayın gelişimi

Fatih Millet Caddesi üzerinde, dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, yol verme nedeniyle iki sürücü arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

İddiaya göre, tartışmanın ardından motosiklet sürücüsü motosikletini durdurup araçtan inerek araç sürücüsüne tekme attı. Ardından araç sürücüsünün elindeki cep telefonunu alarak telefonu uzağa fırlattı.

Olayın ardından motosiklet sürücüsü tekrar motosiklete binip bölgeden uzaklaştı. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Görüntüler ve son söz

Olay anına dair görüntüler, kavgayı ve ardından yaşananları net şekilde ortaya koyuyor. Olayla ilgili yetkililerden veya taraflardan ek bir açıklama yapılmadı.

