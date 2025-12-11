DOLAR
Fatih'te Trafik Tartışması Büyüdü: Motosikletli Araç Sürücüsüne Tekme Attı

Fatih Millet Caddesi'nde motosikletli ile araç sürücüsü arasındaki yol verme tartışması saldırıya dönüştü; motosikletli telefonu fırlattı, olay cep telefonu kamerasında.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:25
Fatih'te Trafik Tartışması Büyüdü: Motosikletli Araç Sürücüsüne Tekme Attı

Fatih'te Trafik Tartışması Büyüdü: Motosikletli Araç Sürücüsüne Tekme Attı

Olayın gelişimi

Fatih Millet Caddesi üzerinde, dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, yol verme nedeniyle iki sürücü arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

İddiaya göre, tartışmanın ardından motosiklet sürücüsü motosikletini durdurup araçtan inerek araç sürücüsüne tekme attı. Ardından araç sürücüsünün elindeki cep telefonunu alarak telefonu uzağa fırlattı.

Olayın ardından motosiklet sürücüsü tekrar motosiklete binip bölgeden uzaklaştı. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Görüntüler ve son söz

Olay anına dair görüntüler, kavgayı ve ardından yaşananları net şekilde ortaya koyuyor. Olayla ilgili yetkililerden veya taraflardan ek bir açıklama yapılmadı.

Fatih’te motosiklet sürücüsü, tartıştığı araç sürücüsüne tekme attı: O anlar...

Fatih’te motosiklet sürücüsü, tartıştığı araç sürücüsüne tekme attı: O anlar kamerada

