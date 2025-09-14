Fatih'te turistin cüzdanını yankesicilikle çalan şüpheli tutuklandı

Fatih'te giyim mağazasında yankesicilikle turistin çantasından 1400 avro ve 400 lira çalan şüpheli A.A. (28) yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 10:20
Olayın Detayları

Fatih'te bir giyim mağazasında, turistin çantasındaki cüzdanın yankesicilik yöntemiyle çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı. Olay, Mimar Kemalettin Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki mağazada gerçekleşti.

Mağdur olarak bilgisine başvurulan Y.B.M., cüzdanında 1400 avro, 400 lira ve banka kartlarının bulunduğunu bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtları ise hırsızlığın el çabukluğuyla gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

Soruşturma ve Gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri görüntüleri inceleyerek zanlının kimliğini tespit etti. Kimliği ve çeşitli suçlardan 42 kaydının bulunduğu belirlenen şüpheli A.A. (28), Fatih'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik Kamerası Kaydı

Olay anı, mağaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayda yansıyan görüntülerde şüphelinin alışveriş yapan turistin çantasından cüzdanı el çabukluğuyla aldığı görülüyor.

